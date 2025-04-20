Папа римский высказался за мир в Украине, но не упомянул Россию и ее агрессию
В Пасху папа римский Франциск высказался за мир в Украине, но в то же время не упомянул Россию и ее агрессию. Текст послания понтифика публикует информационный портал Святого Престола Vatican News.
"Пусть Воскресший [Христос] принесет пасхальный дар мира в страждущую Украину и поощрит все привлеченные стороны и в дальнейшем прилагать усилия, направленные на достижение справедливого и длительного мира", – заявил Франциск.
Он упомянул войну РФ против Украины в контексте других конфликтов в мире.
В то же время в выступлении папы нет упоминаний непосредственно о России и агрессии, которую она ведет против Украины.
В прошлом году понтифик упоминал Россию, когда призвал к обмену пленными между Москвой и Киевом в формате "всех на всех". В 2023-м Франциск заявлял: "Помоги дорогому украинскому народу на дороге к миру и вылей пасхальный свет на российский народ".
На Пасху в 2022 году, почти через два месяца после полномасштабного вторжения, понтифик также не упоминал РФ, когда говорил о последствиях войны.
- После полномасштабного вторжения РФ папа римский "прославился" скандальными заявлениями по поводу войны: в частности, называл украинцев и россиян "двоюродными братьями", которые "должны найти общий язык". Также он критиковал запрет Московского патриархата.
- 19 февраля стало известно, что у папы обнаружили двустороннюю пневмонию. 22 февраля состояние Франциска оценивалось как критическое.
- 23 марта понтифик впервые предстал перед верующими и был выписан из больницы. 6 апреля папа впервые после выписки принял участие в публичном мероприятии, выехав на площадь Святого Петра в Ватикане на колесном кресле.
- 7 апреля Франциск передал в Украину четыре кареты скорой помощи для зон боевых действий и медикаменты, собранные верующими.