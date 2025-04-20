Папа римский высказался за мир в Украине, но не упомянул Россию и ее агрессию

В предыдущие годы понтифик либо не упоминал Москву в отрицательном контексте, либо не указывал о ней вообще

Папа римский Франциск (Фото: ANGELO CARCONI / EPA)

В Пасху папа римский Франциск высказался за мир в Украине, но в то же время не упомянул Россию и ее агрессию. Текст послания понтифика публикует информационный портал Святого Престола Vatican News.

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"Пусть Воскресший [Христос] принесет пасхальный дар мира в страждущую Украину и поощрит все привлеченные стороны и в дальнейшем прилагать усилия, направленные на достижение справедливого и длительного мира", – заявил Франциск.

Он упомянул войну РФ против Украины в контексте других конфликтов в мире.

В то же время в выступлении папы нет упоминаний непосредственно о России и агрессии, которую она ведет против Украины.

В прошлом году понтифик упоминал Россию, когда призвал к обмену пленными между Москвой и Киевом в формате "всех на всех". В 2023-м Франциск заявлял: "Помоги дорогому украинскому народу на дороге к миру и вылей пасхальный свет на российский народ".

На Пасху в 2022 году, почти через два месяца после полномасштабного вторжения, понтифик также не упоминал РФ, когда говорил о последствиях войны.