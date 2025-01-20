Папа римский обратился к Трампу. Надеется, что тот будет способствовать миру
Папа римский Франциск обратился к избранному президенту США Дональду Трампу с посланием, в котором выразил надежду, что тот будет "способствовать миру между народами". Об этом пишет CNN.
"По случаю вашей инаугурации как 47-го президента Соединенных Штатов Америки я выражаю искренние поздравления и заверения в своих молитвах, чтобы Всемогущий Бог даровал вам мудрость, силу и защиту в исполнении ваших высоких обязанностей", – отметил понтифик.
Франциск также выразил надежду, что под руководством Трампа "американский народ будет процветать и будет всегда стремиться построить более справедливое общество, где нет места ненависти, дискриминации или исключению".
Он также отметил, что надеется на усилия Трампа содействовать миру и примирению между народами.
- Сегодня, 20 января 2025 года, состоится церемония инаугурации Трампа, победившего на президентских выборах 5 ноября.
- LIGA.net писала, кто приглашен на событие.
- Также LIGA.net ведет хронику, посвященную инаугурации Трампа и событиям вокруг. Больше новостей на эту тему читайте здесь.