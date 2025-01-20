Папа римский обратился к Трампу. Надеется, что тот будет способствовать миру

Понтифик надеется, что при руководстве Трампа в Соединенных Штатах "не будет места для ненависти, дискриминации или исключения"

Дональд Трамп и папа римский (Фото: ЕРА/ALESSANDRA TARANTINO)

Папа римский Франциск обратился к избранному президенту США Дональду Трампу с посланием, в котором выразил надежду, что тот будет "способствовать миру между народами". Об этом пишет CNN.

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"По случаю вашей инаугурации как 47-го президента Соединенных Штатов Америки я выражаю искренние поздравления и заверения в своих молитвах, чтобы Всемогущий Бог даровал вам мудрость, силу и защиту в исполнении ваших высоких обязанностей", – отметил понтифик.

Франциск также выразил надежду, что под руководством Трампа "американский народ будет процветать и будет всегда стремиться построить более справедливое общество, где нет места ненависти, дискриминации или исключению".

Он также отметил, что надеется на усилия Трампа содействовать миру и примирению между народами.

Сегодня, 20 января 2025 года, состоится церемония инаугурации Трампа, победившего на президентских выборах 5 ноября.

LIGA.net писала, кто приглашен на событие.

писала, кто приглашен на событие. Также LIGA.net ведет хронику, посвященную инаугурации Трампа и событиям вокруг. Больше новостей на эту тему читайте здесь.