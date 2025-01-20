Папа римський звернувся до Трампа. Сподівається, що той сприятиме миру

Понтифік сподівається, що за керівництва Трампа в Сполучених Штатах "не буде місця для ненависті, дискримінації чи виключення"

Дональд Трамп та папа римський (Фото: ЕРА/ALESSANDRA TARANTINO)

Папа римський Франциск звернувся до обраного президента США Дональда Трампа з посланням, у якому висловив сподівання, що той "сприятиме миру між народами". Про це пише CNN.

"З нагоди вашої інавгурації як 47-го президента Сполучених Штатів Америки я висловлюю щирі вітання і запевнення у своїх молитвах, щоб Всемогутній Бог дарував вам мудрість, силу і захист у виконанні ваших високих обов’язків", — зазначив понтифік.

Франциск також висловив надію, що під керівництвом Трампа "американський народ процвітатиме та завжди прагнутиме побудувати більш справедливе суспільство, де немає місця ненависті, дискримінації чи виключенню".

Він також зазначив, що сподівається на зусилля Трампа сприяти миру та "примиренню між народами".

Сьогодні, 20 січня 2025 року, відбудеться церемонія інавгурації Трампа, який переміг на президентських виборах 5 листопада.

LIGA.net писала, кого запрошено на подію.

писала, кого запрошено на подію. Також LIGA.net веде хроніку, присвячену інавгурації Трампа та подіям довкола. Більше новин на цю тему читайте тут.