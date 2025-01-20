Мільярдери та політичні лідери. У CNN дізналися, хто прийде на інавгурацію Трампа

Маск, Безос, Цукерберг, Обама, Клінтон, Буш та інші будуть присутні на церемонії інавгурації

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Журналісти CNN дізналися, хто відвідає церемонію інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. До списку гостей увійдуть мільярдери та політичні лідери.

Зокрема, там будуть 43-й президент США Джордж Буш і його дружина Лора Буш.

Також будуть 42-й президент США Білл Клінтон і його дружина, колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон.

44-й президент США Барак Обама теж буде присутній, але без дружини Мішель Обами.

Лідер меншості в Палаті представників Гакім Джеффріс є членом Об’єднаного комітету Конгресу з інавгураційних церемоній і збирається прийти на всі урочисті заходи.

Очікується, що на інавгурації буде присутній генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу, який сидітиме разом з іншими відомими гостями.

Трамп, який зустрівся з Чу в його клубі Мар-а-Лаго в грудні 2024-го, раніше закликав заборонити застосунок через проблеми національної безпеки, але змінив свою позицію під час кампанії 2024 року.

Генеральний директор Tesla і близький соратник Трампа Ілон Маск, засновник Amazon Джефф Безос і генеральний директор Meta Марк Цукерберг будуть присутні на інавгурації, повідомили CNN два джерела.

Очікується, що вони сидітимуть біля кандидатів на посади в адміністрації Трампа.

А ось колишня спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі не буде присутня на інавгурації, повідомив CNN співрозмовник, знайомий з її планами. Пелосі була на першій інавгурації Трампа у 2017 році, коли вона була головним демократом у Палаті представників.

Українського президента Володимира Зеленського на інавгурації Трампа теж не буде – він казав, що не готовий приїхати до США на церемонію без запрошення.

Лідерів країн зазвичай не запрошують на інавгурацію президентів США. Однак, як каже Зеленський, він знає таких лідерів, які "самі по собі можуть приїхати".

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