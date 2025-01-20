Миллиардеры и политические лидеры. В CNN узнали, кто придет на инаугурацию Трампа

Маск, Безос, Цукерберг, Обама, Клинтон, Буш и другие будут присутствовать на церемонии инаугурации

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Журналисты CNN узнали, кто посетит церемонию инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. В список гостей войдут миллиардеры и политические лидеры.

В частности, там будут 43-й президент США Джордж Буш и его жена Лора Буш.

Также будут 42-й президент США Билл Клинтон и его супруга, бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон.

44-й президент США Барак Обама тоже будет присутствовать, но без супруги Мишель Обамы.

Лидер меньшинства в Палате представителей Гаким Джеффрис является членом Объединенного комитета Конгресса по инаугурационным церемониям и собирается прийти на все торжественные мероприятия.

Ожидается, что на инаугурации будет присутствовать генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу, который будет сидеть вместе с другими известными гостями.

Трамп, встретившийся с Чу в его клубе Мар-а-Лаго в декабре 2024-го, ранее призвал запретить приложение из-за проблем национальной безопасности, но изменил свою позицию во время кампании 2024 года.

Генеральный директор Tesla и близкий соратник Трампа Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и генеральный директор Meta Марк Цукерберг будут присутствовать на инаугурации, сообщили CNN два источника.

Ожидается, что они будут сидеть возле кандидатов на должности в администрации Трампа.

А вот бывшая спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси не будет присутствовать на инаугурации, сообщил CNN собеседник, знакомый с ее планами. Пелоси была на первой инаугурации Трампа в 2017 году, когда она была главным демократом в Палате представителей.

Украинского президента Владимира Зеленского на инаугурации Трампа тоже не будет – он говорил, что не готов приехать в США на церемонию без приглашения.

Лидеры стран обычно не приглашаются на инаугурацию президентов США. Однако, как говорит Зеленский, он знает таких лидеров, которые "сами по себе могут приехать".

LIGA.net ведет хронику, посвященную инаугурации Трампа и событиям вокруг. Больше новостей на эту тему читайте здесь.

Читайте также: Планета Трампа. Что ждет Америку и мир в следующие четыре года