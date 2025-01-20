Миллиардеры и политические лидеры. В CNN узнали, кто придет на инаугурацию Трампа
Журналисты CNN узнали, кто посетит церемонию инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. В список гостей войдут миллиардеры и политические лидеры.
В частности, там будут 43-й президент США Джордж Буш и его жена Лора Буш.
Также будут 42-й президент США Билл Клинтон и его супруга, бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон.
44-й президент США Барак Обама тоже будет присутствовать, но без супруги Мишель Обамы.
Лидер меньшинства в Палате представителей Гаким Джеффрис является членом Объединенного комитета Конгресса по инаугурационным церемониям и собирается прийти на все торжественные мероприятия.
Ожидается, что на инаугурации будет присутствовать генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу, который будет сидеть вместе с другими известными гостями.
Трамп, встретившийся с Чу в его клубе Мар-а-Лаго в декабре 2024-го, ранее призвал запретить приложение из-за проблем национальной безопасности, но изменил свою позицию во время кампании 2024 года.
Генеральный директор Tesla и близкий соратник Трампа Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и генеральный директор Meta Марк Цукерберг будут присутствовать на инаугурации, сообщили CNN два источника.
Ожидается, что они будут сидеть возле кандидатов на должности в администрации Трампа.
А вот бывшая спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси не будет присутствовать на инаугурации, сообщил CNN собеседник, знакомый с ее планами. Пелоси была на первой инаугурации Трампа в 2017 году, когда она была главным демократом в Палате представителей.
Украинского президента Владимира Зеленского на инаугурации Трампа тоже не будет – он говорил, что не готов приехать в США на церемонию без приглашения.
Лидеры стран обычно не приглашаются на инаугурацию президентов США. Однако, как говорит Зеленский, он знает таких лидеров, которые "сами по себе могут приехать".
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