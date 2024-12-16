Папа Франциск назвал украинцев и россиян "кузенами", которые должны найти общий язык

Папа Римский Франциск (Фото: ЕРА/ETTORE FERRARI)

Папа римский Франциск заявил, что украинцы и россияне являются "двоюродными братьями", которые "должны найти общий язык". Его цитирует Vatican News.

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"Они братья, кузены. Пусть они придут к пониманию! Война – это всегда поражение. Мир всему миру!", – сказал понтифик в речи на французском острове Корсика, где вознес молитвы к "Пресвятой Богородице".

Он также обратился к международному сообществу с призывом молиться о мире во всем мире и выразил надежду на прекращение боевых действий во всем мире к Рождеству.

Во всех предыдущих проповедях Франциск молился только за украинцев. В октябре этого года президент Владимир Зеленский встретился с папой римским в Ватикане и подарил ему картину о резне в Буче.

9 марта 2024 года агентство Reuters опубликовало часть интервью с папой, в котором он заявил, что у Украины должна быть "мужество", чтобы поднять "белый флаг" и договориться о прекращении войны с Россией.

10 марта начальник пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сказал, что понтифик ни в коем случае не имел в виду капитуляцию Киева.

25 августа, после того как Украина приняла закон, предусматривающий запрет религиозных организаций, связанных со страной-агрессором, папа римский призвал, чтобы "тем, кто хочет молиться" разрешили молиться "в той церкви, которую они считают своей".