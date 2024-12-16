Папа Франциск назвав українців та росіян "кузенами", які мають порозумітися

Раніше понтифік неодноразово неоднозначно висловлювався з приводу російсько-української війни, зокрема, критикував заборону УПЦ МП в Україні

Папа римський Франциск (Фото: ЕРА/ETTORE FERRARI)

Папа римський Франциск заявив, що українці та росіяни є "двоюрідними братами", які "мають порозумітися". Його цитує Vatican News.

"Вони брати, кузени. Хай вони прийдуть до порозуміння! Війна – це завжди поразка. Мир усьому світу!", – сказав понтифік у промові на французькому острові Корсика, де підніс молитви до "Пресвятої Богородиці".

Він також звернувся до міжнародної спільноти із закликом молитися за мир у всьому світі та висловив сподівання на припинення бойових дій у всьому світі до Різдва.

У всіх попередніх проповідях Франциск молився тільки за українців. У жовтні цього року президент Володимир Зеленський зустрівся з папою римським у Ватикані та подарував йому картину про різанину у Бучі.

9 березня 2024 року агентство Reuters опублікувало частину інтерв'ю із папою, в якому він заявив, що Україна повинна мати "мужність", щоб підійняти "білий прапор" і домовитися про припинення війни з Росією.

10 березня начальник пресслужби Ватикану Маттео Бруні сказав, що понтифік у жодному разі не мав на увазі капітуляцію Києва.

25 серпня, після того, як Україна ухвалила закон, який передбачає заборону релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором, папа римський закликав, щоб "тим, хто хоче молитися" дозволили молитися "в тій церкві, яку вони вважають своєю".