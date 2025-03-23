Папа римский впервые почти за 40 дней появился на публике после болезни
Папа римский Франциск впервые вышел к верующим с балкона больницы Агостино Джемелли, где он находился несколько недель. Перед больницей собрались группы людей, желавших увидеть понтифика, пишет Corriere della Sera.
Балкон, с которого появился Франциск, расположен на пятом этаже больницы. Внизу собрались люди с рисунками и цветами, складывая руки для молитвы. Выйдя к верующим, понтифик благословил их.
В тексте молитвы, который папа заранее послал в медиа, он поблагодарил верующих за их терпение и настойчивость, с которыми они молились за него, и призвал молиться за мир, "особенно в многострадальной Украине, Палестине, Израиле, Ливане, Мьянме, Судане и Демократические".
После выступления Франциск покинул больницу на своем белом Fiat 500, сопровождаемый автомобилями Ватиканской жандармерии и итальянской полиции. Верующие продолжали приветствовать его, собравшись вдоль дороги.
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