Папа римский впервые почти за 40 дней появился на публике после болезни

Внизу собрались люди с рисунками и цветами, складывая руки для молитвы. Выйдя к верующим, понтифик благословил их

Папа Римский Франциск (Фото: ЕРА/ETTORE FERRARI)

Папа римский Франциск впервые вышел к верующим с балкона больницы Агостино Джемелли, где он находился несколько недель. Перед больницей собрались группы людей, желавших увидеть понтифика, пишет Corriere della Sera.

Балкон, с которого появился Франциск, расположен на пятом этаже больницы. Внизу собрались люди с рисунками и цветами, складывая руки для молитвы. Выйдя к верующим, понтифик благословил их.

В тексте молитвы, который папа заранее послал в медиа, он поблагодарил верующих за их терпение и настойчивость, с которыми они молились за него, и призвал молиться за мир, "особенно в многострадальной Украине, Палестине, Израиле, Ливане, Мьянме, Судане и Демократические".

После выступления Франциск покинул больницу на своем белом Fiat 500, сопровождаемый автомобилями Ватиканской жандармерии и итальянской полиции. Верующие продолжали приветствовать его, собравшись вдоль дороги.