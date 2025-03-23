Папа римський вперше за майже 40 днів з'явився на публіці після хвороби

Внизу зібралися люди з малюнками та квітами, складаючи руки для молитви. Вийшовши до вірян, понтифік благословив їх

Папа римський Франциск (Фото: ЕРА/ETTORE FERRARI)

Папа римський Франциск вперше вийшов до вірян з балкона лікарні Агостіно Джемеллі, де він перебував кілька тижнів. Перед лікарнею зібралися групи людей, які бажали побачити понтифіка, пише Corriere della Sera.

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Балкон, з якого з'явився Франциск, розташований на п'ятому поверсі лікарні. Внизу зібралися люди з малюнками та квітами, складаючи руки для молитви. Вийшовши до вірян, понтифік благословив їх.

У тексті молитви, який папа заздалегідь надіслав до медіа, він подякував вірянам за їхнє терпіння та наполегливість, з якими вони молилися за нього, і закликав молитися за мир, "особливо в багатостраждальній Україні, Палестині, Ізраїлі, Лівані, М'янмі, Судані та Демократичній Республіці Конго".

Після виступу Франциск покинув лікарню на своєму білому Fiat 500, супроводжуваний автомобілями Ватиканської жандармерії та італійської поліції. Віряни продовжували вітати його, зібравшись уздовж дороги.