Папі Франциску необхідно "заново навчитися говорити", але на пенсію він не збирається – кардинал

Папа римський Франциск (Фото: EPA)

Папа римський Франциск повільно відновлює сили у лікарні, але йому необхідно "заново навчитися говорити" після тривалого застосування кисневої терапії. Про це повідомив кардинал Віктор Мануель Фернандес, передає агенція Reuters.

Голова доктринального управління Ватикану спростував припущення про те, що понтифік піде на пенсію, й заявив, що той повертається до свого колишнього стану.

"Папа почувається дуже добре, але кисень високого потоку все висушує. Йому потрібно заново вчитися говорити, але його загальний фізичний стан такий, як і раніше", – розповів Фернандес під час презентації книги Франциска про поезію.

88-річний папа перебуває у лікарні впродовж п'яти тижнів через двосторонню пневмонію.

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Наразі немає офіційних повідомлень, коли понтифіка зможе повернутися до Ватикану, і Фернандес сказав, що не знає, чи випишуть Франциска до Великодня, який буде 20 квітня.

"Він [папа] може повернутися, але лікарі хочуть бути впевнені на 100%, тому що він вважає, що за той короткий час, який йому залишився, він хоче повністю присвятити себе іншим, а не собі", – зазначив кардинал.

Впродовж останніх двох років Франциск пережив декілька нападів поганого самопочуття, і понтифік має схильність до легеневих інфекцій, оскільки у молодості він переніс плеврит (запалення тонкої оборонки легень) і йому видалили частину однієї легені.