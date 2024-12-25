Папа римський у різдвяній промові побажав переговорів України з Росією – відео

Папа римський у святковій промові згадав війну в Україні та на Близькому Сході

Папа римський Франциск (Фото: EPA)

Папа римський Франциск на Різдво закликав до припинення вогню в Україні та діалогу з Росією. Про це він сказав у зверненні "Urbi et Orbi" ("До міста та світу").

Він назвав Україну "багатостраждальною" та зазначив, що для початку переговорів з Росією необхідно набратися сміливості.

"Нехай замовкне зброя в багатостраждальній Україні! Нехай з'явиться сміливість відкрити двері для переговорів, жестів діалогу та зустрічі, щоб досягти справедливого та міцного миру", – сказав він, виступаючи з центрального балкона собору Святого Петра.

Також папа римський закликав до припинення вогню на Близькому Сході. Він звернувся до Ізраїлю, Палестини, Лівану, Сирії та Лівії та закликав "шукати рішення, які дозволять досягти національного примирення".

Також він торкнувся збройних конфліктів у М'янмі, епідемії кору в Демократичній Республіці Конго, ситуації у Венесуелі, Колумбії, Нікарагуа, Гаїті та Кіпрі.

Наприкінці промови Франциск побажав усім "мирного та святого" Різдва.