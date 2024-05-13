Папа римський знов закликає Україну та Росію обміняти полонених "всіх на всіх"

Вперше понтифік запропонував зробити це 31 березня. Україна тоді заявила, що Росія не хоче забирати своїх людей

Папа римський Франциск (Фото: ЕРА/ANGELO CARCONI)

Папа римський Франциск знов закликав Україну та Росію провести обмін всіма полоненими, пообіцявши посприяти процесу. Про це повідомляє Vatican News.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"У той час, коли ми святкуємо Вознесіння Воскреслого Господа, який дає нам свободу і хоче, щоб ми були вільними, я знову звертаюся із закликом до загального обміну всіх полонених між Росією та Україною, запевняючи у готовності Святого Престолу посприяти будь-яким зусиллям у цьому напрямку, особливо щодо важкопоранених і хворих", – заявив він.

Франциск також наголосив, що молиться за мир в Україні, Ізраїлі, Палестині та М'янмі.

Це не перший раз, коли папа римський закликає Москву та Київ до обміну полоненими за моделлю "всіх на всіх". Вперше це сталося 31 березня на католицький Великдень. Тоді коордштаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що українська сторона неодноразово заявляла про свою готовність, але РФ не хоче повертати власних людей.

10 січня 2024 року уповноважений Ради з прав людини заявив, що станом на сьогодні обмін військовополоненими між Україною і РФ у форматі "всіх на всіх" є неможливим, адже держава-агресорка не зацікавлена в цьому.

8 лютого Україна повернула додому ще 100 захисників із російського полону – відбувся вже 51-й обмін військовополоненими.

Читайте також: Швейцарія запросила папу римського на мирний саміт