Швейцарія запросила папу римського на мирний саміт
Швейцарія запросила папу римського Франциска на саміт щодо української формули миру влітку 2024 року. Про це повідомила президентка Швейцарії Віола Амгерд в інтерв'ю агентству Blick.
Амгерд зустрілась із Франциском у суботу, 4 травня.
"У мене була цікава розмова з папою в теплій атмосфері. Говорили, зокрема, про війну в Україні та інших проблемних точках світу", – сказала вона.
Відповідаючи на запитання, чи приїде папа на саміт, Амгерд сказала, що Швейцарія запросила його і Франциск "дуже позитивно" оцінює мирну конференцію.
Папа римський неодноразово робив неоднозначні заяви з приводу російсько-української війни. Зокрема, у березні він казав, що Україна повинна мати "мужність", щоб підняти "білий прапор" і домовитися про припинення війни з Росією. Тоді глава МЗС Дмитро Кулеба відповів, що Україна не підійматиме іншого прапора, окрім державного, та закликав понтифіка не повторювати історичних помилок.
Через кілька тижнів Франциск заявив, що "війна – це завжди поразка", вчергове закликавши до переговорів.
- Глобальний саміт миру пройде 15-16 червня. За даними Bloomberg, на саміт із врегулювання війни запросять від 80 до 100 держав.
- 24 квітня Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати саміт миру й має план, як це зробити.
- 2 травня Єрмак повідомив, що Україна зробить все для присутності Китаю на саміті миру. Проте Пекін хоче, щоб там була і РФ, тоді як відсутність Росії є принциповою для України.
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