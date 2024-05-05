Швейцарія запросила папу римського на мирний саміт

Папа римський Франциск (Фото - ЕРА)

Швейцарія запросила папу римського Франциска на саміт щодо української формули миру влітку 2024 року. Про це повідомила президентка Швейцарії Віола Амгерд в інтерв'ю агентству Blick.

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Амгерд зустрілась із Франциском у суботу, 4 травня.

"У мене була цікава розмова з папою в теплій атмосфері. Говорили, зокрема, про війну в Україні та інших проблемних точках світу", – сказала вона.

Відповідаючи на запитання, чи приїде папа на саміт, Амгерд сказала, що Швейцарія запросила його і Франциск "дуже позитивно" оцінює мирну конференцію.

Папа римський неодноразово робив неоднозначні заяви з приводу російсько-української війни. Зокрема, у березні він казав, що Україна повинна мати "мужність", щоб підняти "білий прапор" і домовитися про припинення війни з Росією. Тоді глава МЗС Дмитро Кулеба відповів, що Україна не підійматиме іншого прапора, окрім державного, та закликав понтифіка не повторювати історичних помилок.

Через кілька тижнів Франциск заявив, що "війна – це завжди поразка", вчергове закликавши до переговорів.

Глобальний саміт миру пройде 15-16 червня. За даними Bloomberg, на саміт із врегулювання війни запросять від 80 до 100 держав.

24 квітня Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати саміт миру й має план, як це зробити.

2 травня Єрмак повідомив, що Україна зробить все для присутності Китаю на саміті миру. Проте Пекін хоче, щоб там була і РФ, тоді як відсутність Росії є принциповою для України.

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