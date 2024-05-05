Швейцария пригласила папу римского на мирный саммит

Папа римський Франциск (Фото - ЕРА)

Швейцария пригласила папу римского Франциска на саммит об украинской формуле мира летом 2024 года. Об этом сообщила президент Швейцарии Виола Амгерд в интервью агентству Blick.

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Амхерд встретилась с Франциском в субботу, 4 мая.

"У меня был интересный разговор с папой в теплой атмосфере. Говорили, в частности, о войне в Украине и других проблемных точках мира", – сказала она.

Отвечая на вопрос, приедет ли папа на саммит, Амхерд сказала, что Швейцария пригласила его, и Франциск "очень положительно" оценивает мирную конференцию.

Папа римский неоднократно делал неоднозначные заявления по поводу российско-украинской войны. В частности, в марте он говорил, что Украина должна иметь "мужество", чтобы поднять "белый флаг" и договориться о прекращении войны с Россией. Тогда глава МИД Дмитрий Кулеба ответил, что Украина не будет поднимать никакой другой флаг, кроме государственного, и призвал понтифика не повторять исторических ошибок.

Через несколько недель Франциск заявил, что "война – это всегда поражение", в очередной раз призвав к переговорам.

Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня. По данным Bloomberg, на саммит по урегулированию войны будут приглашены от 80 до 100 государств.

24 апреля Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать саммит мира и планирует, как это сделать.

2 мая Ермак сообщил, что Украина сделает все для присутствия Китая на саммите мира. Однако Пекин хочет, чтобы там была и РФ, тогда как отсутствие России является принципиальным для Украины.

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