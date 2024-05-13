Папа римский снова призывает Украину и Россию обменять пленных "всех на всех"

В первый раз понтифик предложил сделать это 31 марта. Украина тогда заявила, что Россия не хочет забирать своих людей

Папа римский Франциск (Фото: ЕРА/ANGELO CARCONI)

Папа римский Франциск снова призвал Украину и Россию провести обмен всеми пленными, пообещав посодействовать процессу. Об этом сообщает Vatican News.

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"В то время, когда мы празднуем Вознесение Воскресшего Господа, который дает нам свободу и хочет, чтобы мы были свободными, я снова обращаюсь с призывом к общему обмену всех пленных между Россией и Украиной, уверяя в готовности Святого Престола посодействовать любым усилиям в этом направлении, особенно в отношении тяжелораненых и больных", – заявил он.

Франциск также отметил, что молится о мире в Украине, Израиле, Палестине и Мьянме.

Это не первый раз, когда папа римский призывает Москву и Киев к обмену пленными по модели всех на всех. Впервые это произошло 31 марта на католическую Пасху. Тогда коордштаб по обращению с военнопленными заявил, что украинская сторона неоднократно заявляла о своей готовности, но РФ не хочет возвращать собственных людей.

10 января 2024 года уполномоченный Совета по правам человека заявил, что по состоянию на сегодня обмен военнопленными между Украиной и РФ в формате "всех на всех" невозможен, ведь государство-агрессор не заинтересовано в этом.

8 февраля Украина вернула домой еще 100 защитников из российского плена – состоялся уже 51-й обмен военнопленными.

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