Папа римский призвал обменять пленных "всех на всех". Украина ответила: Россия не хочет

Папа Римский (фото: EPA)

Глава католической церкви папа Франциск призвал Россию и Украину провести обмен пленными по формуле "всех на всех". Координационный штаб по обращению с военнопленными ответил, что украинская сторона неоднократно заявляла о своей готовности, но РФ не хочет возвращать своих людей.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Понтифик произнес традиционную речь по случаю католической Пасхи, которая в этом году выпала на 31 марта.

Франциск упомянул о войнах и конфликтах в мире, в том числе в Израиле и Украине – папа призвал к миру на основе принципов международного права.

"Призывая к уважению принципов международного права, выражаю пожелания об общем обмене всеми пленными между Россией и Украиной – всех на всех", – отметил он.

В Коордштабе ответили, что украинские официальные лица неоднократно заявляли о готовности к обмену по такому принципу, однако РФ не хочет возвращать своих людей.

10 января уполномоченный Совета по правам человека заявил, что по состоянию на сегодняшний день обмен военнопленными между Украиной и РФ в формате "всех на всех" невозможен, так как государство-агрессор не заинтересовано в этом.

Читайте также: Новый скандал с Франциском. Хотел ли он оскорбить Украину

9 марта агентство Reuters опубликовало часть интервью с папой, в котором он заявил, что у Украины должна быть "мужество", чтобы поднять "белый флаг" и договориться о прекращении войны с Россией.

10 марта начальник пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сказал, что понтифик ни в коем случае не имел в виду капитуляцию Киева. Глава МИД Кулеба ответил, что Украина не будет поднимать другой флаг, кроме государственного, и призвал понтифика не повторять исторические ошибки. 11 марта в МИД вызвали папского нунция.

20 марта Франциск в очередной раз выступил за диалог с государством-агрессором.

Читайте также: Зеленский намекнул на папу римского: Занимаются виртуальным посредничеством в 2500 км