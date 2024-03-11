Папського нунція викликали до МЗС і повідомили про розчарування словами про "білий прапор"

Вісвальдасу Кульбокасу "особливо наголосили", що Україна прагне справедливого миру, заснованого на Статуті ООН та формулі миру

Папа римський Франциск (Фото: EPA)

Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса запросили до Міністерства закордонних справ через оприлюднені днями висловлювання папи римського Франциска щодо "білого прапора" та нібито необхідності вести переговори з Росією. Представнику папи повідомили про "розчарування" цими заявами, передає пресслужба дипломатичного відомства.

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Кульбокасу повідомили, що в Україні розчаровані словами понтифіка стосовно "білого прапора" та нібито необхідності "проявити хоробрість і вести переговори" з країною-агресором РФ.

"В МЗС зазначили, що замість закликів, які легалізують право сильного і заохочують його до подальшого нехтування нормами міжнародного права, від глави Святого Престолу очікувалися б сигнали у бік світової спільноти про необхідність негайного об’єднання сил для забезпечення перемоги добра над злом, а також апеляції до нападника, а не до жертви", – йдеться у повідомленні.

Також у відомстві "особливо наголосили" нунцію на тому, що Україна як ніхто інший прагне миру, проте він має бути справедливим й заснованим на принципах Статуту ООН та формули миру президента Володимира Зеленського.

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9 березня агентство Reuters повідомило, що папа Франциск заявив, нібито Україна повинна мати "мужність", щоб підняти "білий прапор" і домовитися про припинення війни з Росією.

10 березня начальник пресслужби Ватикану Маттео Бруні сказав, що понтифік у жодному разі не мав на увазі капітуляцію Києва.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів, що Україна не підійматиме іншого прапора, окрім державного, та закликав понтифіка не повторювати історичних помилок. Президент Зеленський розкритикував тих представників церкви, хто займається "віртуальним посередництвом" між Україною та Росією. Український лідер не назвав конкретну особу та церкву, проте міг мати на увазі папу римського.

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