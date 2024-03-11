Папского нунция вызвали в МИД и сообщили о разочаровании словами о "белом флаге"

Висвальдасу Кульбокасу "особо подчеркнули", что Украина стремится к справедливому миру, основанному на Уставе ООН и формуле мира

Папа римский Франциск (Фото: EPA)

Апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса пригласили в Министерство иностранных дел из-за обнародованных на днях высказываний папы римского Франциска насчет "белого флага" и якобы необходимости вести переговоры с Россией. Представителю папы сообщили о "разочаровании" этими заявлениями, передает пресс-служба дипломатического ведомства.

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Кульбокасу сообщили, что в Украине разочарованы словами понтифика насчет "белого флага" и якобы необходимости "проявить храбрость и вести переговоры" со страной-агрессором РФ.

"В МИД отметили, что вместо призывов, легализирующих право сильного и поощряющих его к дальнейшему пренебрежению нормами международного права, от главы Святого Престола ожидались сигналы в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил для обеспечения победы добра над злом, а также апелляции к нападающему, а не к жертве", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве "особо подчеркнули" нунцию, что Украина как никто другой стремится к миру, однако он должен быть справедливым и основанным на принципах Устава ООН и формулы мира президента Владимира Зеленского.

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9 марта агентство Reuters сообщило, что папа Франциск заявил, что Украина должна иметь "мужество", чтобы поднять "белый флаг" и договориться о прекращении войны с Россией.

10 марта начальник пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сказал, что понтифик ни в коем случае не имел в виду капитуляцию Киева.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил, что Украина не будет поднимать какой-либо флаг, кроме государственного, и призвал понтифика не повторять исторические ошибки. Президент Зеленский подверг критике представителей церкви, которые занимаются "виртуальным посредничеством" между Украиной и Россией. Украинский лидер не назвал конкретного человека и церковь, однако мог иметь в виду папу римского.

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