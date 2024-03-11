Папского нунция вызвали в МИД и сообщили о разочаровании словами о "белом флаге"
Апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса пригласили в Министерство иностранных дел из-за обнародованных на днях высказываний папы римского Франциска насчет "белого флага" и якобы необходимости вести переговоры с Россией. Представителю папы сообщили о "разочаровании" этими заявлениями, передает пресс-служба дипломатического ведомства.
Кульбокасу сообщили, что в Украине разочарованы словами понтифика насчет "белого флага" и якобы необходимости "проявить храбрость и вести переговоры" со страной-агрессором РФ.
"В МИД отметили, что вместо призывов, легализирующих право сильного и поощряющих его к дальнейшему пренебрежению нормами международного права, от главы Святого Престола ожидались сигналы в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил для обеспечения победы добра над злом, а также апелляции к нападающему, а не к жертве", – говорится в сообщении.
Также в ведомстве "особо подчеркнули" нунцию, что Украина как никто другой стремится к миру, однако он должен быть справедливым и основанным на принципах Устава ООН и формулы мира президента Владимира Зеленского.
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- 9 марта агентство Reuters сообщило, что папа Франциск заявил, что Украина должна иметь "мужество", чтобы поднять "белый флаг" и договориться о прекращении войны с Россией.
- 10 марта начальник пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сказал, что понтифик ни в коем случае не имел в виду капитуляцию Киева.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил, что Украина не будет поднимать какой-либо флаг, кроме государственного, и призвал понтифика не повторять исторические ошибки. Президент Зеленский подверг критике представителей церкви, которые занимаются "виртуальным посредничеством" между Украиной и Россией. Украинский лидер не назвал конкретного человека и церковь, однако мог иметь в виду папу римского.
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