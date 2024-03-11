"Цікаво, про що він думав". Генсек НАТО, Берлін та Токіо розкритикували папу Франциска

Єнс Столтенберг, Анналена Бербок та Йошімаса Хаяші відреагували на заяву понтифіка щодо України та мирних переговорів

Папа римський Франциськ (Фото: ЕРА)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, а також головний секретар Кабінету міністрів Японії Йошімаса Хаяші розкритикували заяву папи римського Франциска про Україну та "білий прапор".

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За словами Столтенберга, "капітуляція – це не мир".

"Президент Путін розпочав цю війну і може закінчити її просто сьогодні. В України, на жаль, немає такої можливості", – сказав він.

Бербок висловила здивування: "Мені справді цікаво, про що він думав. Я не розумію".

Вона зазначила, що деякі речі можна зрозуміти, тільки побачивши їх на власні очі, маючи на увазі російсько-українську війну.

"Я запитую себе: де папа? Папа має знати про це", – додала глава німецького МЗС.

Хаяші, своєю чергою, зазначив, що переговори про припинення вогню та повоєнне майбутнє України залежатимуть від українського народу, волю якого "треба поважати".

9 березня агентство Reuters повідомило, що папа Франциск заявив, нібито Україна повинна мати "мужність", щоб підняти "білий прапор" і домовитися про припинення війни з Росією.

10 березня начальник пресслужби Ватикану Маттео Бруні сказав, що понтифік у жодному разі не мав на увазі капітуляцію Києва.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів, що Україна не підійматиме іншого прапору, окрім державного, та закликав понтифіка не повторювати історичних помилок.

10 березня президент Зеленський розкритикував тих представників церкви, хто займається "віртуальним посередництвом" між Україною та Росією. Український лідер не назвав конкретну особу та церкву, проте нещодавно стало відомо про подібні заяви папи римського Франциска.

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