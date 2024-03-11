"Интересно, о чем он думал". Генсек НАТО, Берлин и Токио раскритиковали папу Франциска

Йенс Столтенберг, Анналена Бербок и Йошимаса Хаяши отреагировали на заявление понтифика по Украине и мирным переговорам

Папа римский Франциск (Фото: ЕРА)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, а также главный секретарь Кабинета министров Японии Йошимаса Хаяши раскритиковали заявление папы римского Франциска об Украине и "белом флаге".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Столтенберга, "капитуляция – это не мир".

"Президент Путин начал эту войну и может закончить ее прямо сегодня. У Украины, к сожалению, нет такой возможности", – сказал он.

Бербок выразила недоумение: "Мне действительно интересно, о чем он думал. Я не понимаю".

Она отметила, что некоторые вещи можно понять, только увидев их своими глазами, имея в виду российско-украинскую войну.

"Я спрашиваю себя: где папа? Папа должен знать об этом", – добавила глава немецкого МИД.

Хаяши в свою очередь отметил, что переговоры о прекращении огня и послевоенном будущем Украины будут зависеть от украинского народа, волю которого "надо уважать".

9 марта агентство Reuters сообщило, что папа Франциск заявил, что Украина должна иметь "мужество", чтобы поднять "белый флаг" и договориться о прекращении войны с Россией.

10 марта начальник пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сказал, что понтифик ни в коем случае не имел в виду капитуляцию Киева.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил, что Украина не будет поднимать другой флаг, кроме как государственного, и призвал понтифика не повторять исторические ошибки.

10 марта президент Зеленский подверг критике представителей церкви, которые занимаются "виртуальным посредничеством" между Украиной и Россией. Украинский лидер не назвал конкретного лица и церкви, однако недавно стало известно о подобных заявлениях папы римского Франциска.

Читайте также: Украинские церкви ответили папе римскому: Никто и никогда не заставит наш народ капитулировать