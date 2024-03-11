Українські церкви відповіли папі римському: Ніхто і ніколи не примусить наш народ капітулювати

Папа римський Франциск (Фото: EPA)

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) заявила, що "ніхто і ніколи" не примусить народ України капітулювати. Ця заява з'явилася наступного дня після слів папи римського Франциска про те, що "сильнішим буде той, хто матиме мужність підняти білий прапор". Про таке йдеться в заяві ВРЦіРО.

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"Капітулювати перед злом, що торжествує, рівнозначно крахові загальнолюдського задуму про справедливість, зрадою фундаментальних настанов, заповіданих нам у великих духовних традиціях", — заявили в Раді церков.

ВРЦіРО зазначила, що саме тому "благословляє і благословлятиме" вірних на захист своєї країни, молитиметься "за перемогу над ворогом і справедливий мир", а також "простягатиме руку всім людям доброї волі, які підтримують Україну в цей вирішальний час".

У Раді церков наголосили: вони щоденно моляться за мир, "але здатися на милість цього ворога — це не про мир".

"Це про перемогу рабства над свободою, мороку над світлом, про зверхність права сильного над силою права. Категорично заявляємо, що ніхто і ніколи не примусить наш народ капітулювати", — резюмували у ВРЦіРО.

Зазначимо, що до складу ВРЦіРО входять православні, греко- і римсько-католицькі, протестантські та євангельські церкви, а також юдейський та мусульманське релігійні об'єднання. Рада церков представляє понад 95% усіх релігійних організацій України.

9 березня агентство Reuters повідомило, що папа Франциск заявив, нібито Україна повинна мати "мужність", щоб підняти "білий прапор" і домовитися про припинення війни з Росією.

10 березня начальник пресслужби Ватикану Маттео Бруні сказав, що понтифік у жодному разі не мав на увазі капітуляцію Києва.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів, що Україна не підійматиме іншого прапору, окрім як державного, та закликав понтифіка не повторювати історичних помилок.

10 березня президент Зеленський розкритикував тих представників церкви, хто займається "віртуальним посередництвом" між Україною та Росією. Український лідер не назвав конкретну особу та церкву, проте нещодавно стало відомо про подібні заяви папи римського Франциска.

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