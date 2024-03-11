Украинские церкви ответили папе римскому: Никто не заставит наш народ капитулировать

9 марта агентство Reuters сообщило, что папа Франциск заявил, что Украина должна иметь "мужество", чтобы поднять "белый флаг"

Папа римский Франциск (Фото: EPA)

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) заявил, что "никто и никогда" не заставит народ Украины капитулировать. Это заявление появилось на следующий день после слов папы римского Франциска о том, что "сильнее будет тот, кто будет иметь мужество поднять белый флаг". Об этом говорится в заявлении ВСЦиРО.

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"Капитулировать перед торжествующим злом равнозначно краху общечеловеческого замысла о справедливости, предательству фундаментальных установок, завещанных нам в великих духовных традициях", – заявили в Совете церквей.

ВСЦиРО отметил, что именно поэтому "благословляет и будет благословлять" верующих на защиту своей страны, будет молиться "за победу над врагом и справедливый мир", а также "протягивать руку всем людям доброй воли, которые поддерживают Украину в это решающее время".

В Совете церквей отметили, что ежедневно молятся за мир, "но сдаться на милость этого врага – это не о мире".

"Это о победе рабства над свободой, мрака над светом, о превосходстве права сильного над силой права. Категорически заявляем, что никто и никогда не заставит наш народ капитулировать", – резюмировали в ВСЦиРО.

Отметим, что в состав ВСЦиРО входят православные, греко- и римско-католические, протестантские и евангельские церкви, а также иудейское и мусульманское религиозные объединения. Совет церквей представляет более 95% всех религиозных организаций Украины.

9 марта агентство Reuters сообщило, что папа Франциск заявил, что Украина должна иметь "мужество", чтобы поднять "белый флаг" и договориться о прекращении войны с Россией.

10 марта начальник пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сказал, что понтифик ни в коем случае не имел в виду капитуляцию Киева.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил, что Украина не будет поднимать другой флаг, кроме как государственного, и призвал понтифика не повторять исторические ошибки.

10 марта президент Зеленский подверг критике представителей церкви, которые занимаются "виртуальным посредничеством" между Украиной и Россией. Украинский лидер не назвал конкретного лица и церкви, однако недавно стало известно о подобных заявлениях папы римского Франциска.

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