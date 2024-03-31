Папа римський закликав обміняти полонених "всіх на всіх". Україна відповіла: Росія не хоче

Папа Римський (фото: EPA)

Голова католицької церкви папа Франциск закликав Росію та Україну провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх". Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відповів, що українська сторона неодноразово заявляла про свою готовність, але РФ не хоче повертати власних людей.

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Понтифік проголосив традиційну промову з нагоди католицького Великодня, що цього року випав на 31 березня.

Франциск згадав про війни та конфлікти у світі, зокрема в Ізраїлі та Україні – папа закликав до миру на основі принципів міжнародного права.

"Закликаючи до пошани принципів міжнародного права, висловлюю побажання про загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною – всіх на всіх", – зазначив він.

У Коордштабі відповіли, що українські офіційні особи неодноразово заявляли про готовність до обміну за таким принципом, проте РФ не бажає повертати своїх людей.

10 січня уповноважений Ради з прав людини заявив, що станом на сьогодні обмін військовополоненими між Україною і РФ у форматі "всіх на всіх" є неможливим, адже держава-агресор не зацікавлена в цьому.

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9 березня агентство Reuters опублікувало частину інтерв'ю із папою, в якому він заявив, що Україна повинна мати "мужність", щоб підійняти "білий прапор" і домовитися про припинення війни з Росією.

10 березня начальник пресслужби Ватикану Маттео Бруні сказав, що понтифік у жодному разі не мав на увазі капітуляцію Києва. Глава МЗС Кулеба відповів, що Україна не підійматиме іншого прапора, окрім державного, та закликав понтифіка не повторювати історичних помилок. 11 березня до МЗС викликали папського нунція.

20 березня Франциск вкотре виступив за діалог із державою-агресором.

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