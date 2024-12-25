Папа римский в рождественской речи пожелал переговоров Украины с Россией – видео

Папа римский в праздничной речи упомянул войну в Украине и на Ближнем Востоке

Папа Римский Франциск (Фото: EPA)

Папа римский Франциск в Рождество призвал к прекращению огня в Украине и диалогу с Россией. Об этом он сказал в обращении "Urbi et Orbi" (к городу и миру).

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Он назвал Украину "многострадальной" и отметил, что для начала переговоров с Россией необходимо набраться смелости.

"Да умолкнет оружие в многострадальной Украине! Да появится смелость открыть двери для переговоров, жестов диалога и встречи, чтобы достичь справедливого и прочного мира", – сказал он, выступая с центрального балкона собора Святого Петра.

Также папа римский призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке. Он обратился к Израилю, Палестине, Ливану, Сирии и Ливии и призвал искать "искать решения, которые позволят достичь национального примирения".

Также он коснулся вооруженных конфликтов в Мьянме, эпидемии кори в Демократической Республике Конго, ситуации в Венесуэле, Колумбии, Никарагуа, на Гаити и Кипре.

В конце речи Франциск пожелал всем "мирного и святого" Рождества.