Папа римский в рождественской речи пожелал переговоров Украины с Россией – видео
Папа римский Франциск в Рождество призвал к прекращению огня в Украине и диалогу с Россией. Об этом он сказал в обращении "Urbi et Orbi" (к городу и миру).
Он назвал Украину "многострадальной" и отметил, что для начала переговоров с Россией необходимо набраться смелости.
"Да умолкнет оружие в многострадальной Украине! Да появится смелость открыть двери для переговоров, жестов диалога и встречи, чтобы достичь справедливого и прочного мира", – сказал он, выступая с центрального балкона собора Святого Петра.
Также папа римский призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке. Он обратился к Израилю, Палестине, Ливану, Сирии и Ливии и призвал искать "искать решения, которые позволят достичь национального примирения".
Также он коснулся вооруженных конфликтов в Мьянме, эпидемии кори в Демократической Республике Конго, ситуации в Венесуэле, Колумбии, Никарагуа, на Гаити и Кипре.
В конце речи Франциск пожелал всем "мирного и святого" Рождества.
- 9 марта 2024 года агентство Reuters опубликовало часть интервью с папой, в котором он заявил, что у Украины должна быть "мужество", чтобы поднять "белый флаг" и договориться о прекращении войны с Россией.
- 12 ноября посол Венгрии заявил, что папа римский может помочь Трампу подтолкнуть Украину отдать территории РФ.
- 16 декабря папа Франциск назвал украинцев и россиян "кузенами", которые должны найти общий язык.