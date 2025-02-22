Папа римський Франциск перебуває у критичному стані

Папа римський Франциск (Фото: Massimo Percossi/EPA)

Стан папи римського Франциска, ушпиталеного з пневмонією, оцінюється як критичний. Про це повідомило медіа Vatican News із посиланням на пресслужбу Святого престолу.

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Вранці у суботу, 22 лютого, у 88-річного понтифіка був тривалий астматичний респіраторний криз, що вимагав великої кількості кисню.

Аналізи крові також виявили тромбоцитопенію, пов'язану з анемією, що вимагало переливання крові.

"Святійший отець продовжує бути пильним і провів день у кріслі, хоча відчував більше болю, ніж учора. На цей час зберігається стриманий прогноз", – йдеться в повідомленні.

21 лютого на брифінгу в лікарні Джемеллі члени команди медиків, які займаються лікуванням Франциска, розповіли, що він пробуде там ще щонайменше тиждень. Вони зазначили, що понтифік реагує на лікування.

За словами медиків, Франциска не підключали до апарату штучної вентиляції легень, але у нього є проблеми з диханням.

20 січня 2025 року повідомлялося, що Франциск звернувся до Трампа з посланням, у якому висловив сподівання, що той "сприятиме миру між народами".

19 лютого стало відомо, що у папи римського виявили двосторонню пневмонію.