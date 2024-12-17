Папа римський заявив, що його намагалися вбити під час поїздки до Іраку у 2021 році

Франциск розповів, що йому настійно не рекомендували відвідувати Ірак у березні 2021 року нібито через активну пандемію COVID-19

Папа римський Франциск (Фото: ЕРА/REMO CASILLI)

Папа римський Франциск заявив, що у 2021 році під час візиту до Іраку на нього готували два замахи, але їх викрили британська розвідка й іракська поліція. Про це пише газета Corriere della Sera, цитуючи уривки майбутньої автобіографії понтифіка Spera.

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Франциск розповів, що йому настійно не рекомендували відвідувати Ірак у березні 2021 року нібито через активну пандемію Covid-19, особливо в Мосулі, куди він планував вирушити.

Попри це, Франциск вирішив не скасовувати поїздку. Як тільки він прибув до Багдада, британська розвідка попередила іракські правоохоронні органи про можливі теракти. Зокрема, повідомлялося про жінку-терористку, яка планувала підірвати себе під час візиту папи до Мосула.

Пізніше понтифік запитав ватиканську службу безпеки про подальшу долю терористів-смертників. У відповідь він почув лаконічне пояснення командира: "Їх більше немає". Іракські правоохоронці перехопили терористів і змусили їх здійснити підрив. Папа додав, що цей епізод справив на нього глибоке враження, назвавши його "отруйним плодом війни".

Попри небезпеку, Франциск продовжив свою триденну подорож до шести міст Іраку. Він наголосив, що його місія мала символічний характер, адже він приїхав як "паломник миру". Для гарантування безпеки візиту було залучено близько 10 000 іракських поліціянтів, а в країні запровадили комендантську годину для мінімізації поширення Covid-19.

9 березня 2024 року агентство Reuters опублікувало частину інтерв'ю із папою, в якому він заявив, що Україна повинна мати "мужність", щоб підійняти "білий прапор" і домовитися про припинення війни з Росією.

10 березня начальник пресслужби Ватикану Маттео Бруні сказав, що понтифік у жодному разі не мав на увазі капітуляцію Києва.

25 серпня, після того, як Україна ухвалила закон, який передбачає заборону релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором, папа римський закликав, щоб "тим, хто хоче молитися" дозволили молитися "в тій церкві, яку вони вважають своєю".

16 грудня понтифік назвав українців та росіян "двоюрідними братами", які "мають примиритися".