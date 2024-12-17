Папа римский заявил, что его пытались убить во время поездки в Ирак в 2021 году

Франциск рассказал, что ему настоятельно не рекомендовали посещать Ирак в марте 2021 года якобы из-за активной пандемии COVID-19

Папа римский Франциск (Фото: ЕРА/REMO CASILLI)

Папа римский Франциск заявил, что в 2021 году во время визита в Ирак на него готовили два покушения, но их разоблачили британская разведка и иракская полиция. Об этом пишет газета Corriere della Sera, цитируя отрывки будущей автобиографии понтифика Spera.

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Франциск рассказал, что ему настоятельно не рекомендовали посещать Ирак в марте 2021 якобы из-за активной пандемии Covid-19, особенно в Мосуле, куда он планировал отправиться.

Несмотря на это, Франциск решил не отменять поездки. Как только он прибыл в Багдад, британская разведка предупредила иракские правоохранительные органы о возможных терактах. В частности, сообщалось о женщине-террористке, которая планировала взорвать себя во время визита папы в Мосул.

Позже понтифик спросил ватиканскую службу безопасности о дальнейшей судьбе террористов-смертников. В ответ он услышал лаконичное объяснение командира: "Их больше нет". Иракские правоохранители перехватили террористов и заставили их совершить подрыв. Папа добавил, что этот эпизод произвел на него глубокое впечатление, назвав его "ядовитым плодом войны".

Несмотря на опасность, Франциск продолжил свое трехдневное путешествие в шесть городов Ирака. Он подчеркнул, что его миссия носила символический характер, ведь он приехал как "паломник мира". Для обеспечения безопасности визита было привлечено около 10 000 иракских полицейских, а в стране ввели комендантский час для минимизации распространения Covid-19.

9 марта 2024 года агентство Reuters опубликовало часть интервью с папой, в котором он заявил, что у Украины должна быть "мужество", чтобы поднять "белый флаг" и договориться о прекращении войны с Россией.

10 марта начальник пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сказал, что понтифик ни в коем случае не имел в виду капитуляцию Киева.

25 августа, после того как Украина приняла закон, предусматривающий запрет религиозных организаций, связанных со страной-агрессором, папа римский призвал, чтобы "тем, кто хочет молиться" разрешили молиться "в той церкви, которую они считают своей".

16 декабря понтифик назвал украинцев и россиян "двоюродными братьями", которые "должны примириться".