Что произойдет после смерти папы римского и кто может стать его преемником

Похороны папы обычно проходят на площади Святого Петра через четыре-шесть дней после его смерти

Фото: ЭРА/MAST IRHAM

Папу римского Франциска, вероятно, похоронят на четвертый-шестой день после его смерти, пишет Politico. Ряд мировых медиа назвали имена вероятных преемников понтифика.

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После смерти Папы камерленго – высокий церковный чиновник, занимающийся административными делами Ватикана после смерти папы – традиционно вызывает понтифика по имени, чтобы попытаться его разбудить. В современном мире смерть подтверждают врачи, отмечает Politico. Если понтифик не отзывается, его перстень с печатью уничтожают, что символизирует конец его правления. Также опечатывают папские апартаменты.

После этого наступает девятидневная жалоба — Новендиал, во время которой в Италии объявляют национальную жалобу. Похороны папы обычно проходят на площади Святого Петра через четыре-шесть дней после его смерти. Службу проводит декан коллегии кардинал Джованни Баттиста Ре.

Обычно папу хоронят в Ватиканских гротах, но Франциск выбрал для себя базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме. Как отмечают журналисты, это будет первый случай более 100 лет, когда папа не будет похоронен в Ватикане.

В общем, похороны Франциска будут упрощены, как он сам завещал. Папу не будут выставлять для осмотра публикой, а его тело будет оставаться в гробу с открытой крышкой. Его похоронят вместе с рогито – документом о его жизни.

Через две-три недели после похорон кардиналы соберутся на конклав, чтобы избрать нового папу.

Politico, Independent и New York Post называют таких вероятных кандидатов на должность следующего папы:

→ Луис Антонио Тагле (Филиппины). 67 лет является фаворитом и может продолжить прогрессивную политику Папы Франциска, имея большой опыт руководства Конгрегацией для евангелизации народов.

→ Пьетро Паролин (Италия). 70 лет занимает должность государственного секретаря Ватикана с 2013 года и является опытным дипломатом, который может обеспечить стабильность и продолжение реформ Франциска.

→ Питер Терксон (Гана). 76 лет активно выступает за социальную справедливость и изменение климата, и его избрание стало бы историческим моментом, поскольку он может стать первым африканским Папой.

→ Питер Эрде (Венгрия). 72 года, является приверженцем традиционных католических ценностей и теологической ортодоксальности, что делает его фаворитом среди консервативных сил.