"Молился за мир Украины и украинцев". Зеленский отреагировал на смерть папы римского

Украинский президент заявил, что Украина скорбит вместе с католиками и всеми христианами, которые возлагались на духовную поддержку Франциска

Папа римский Франциск и Владимир Зеленский (Фото: Instagram/zelenskyy_official)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на смерть папы римского Франциска 21 апреля. На странице в Instagram глава государства выразил соболезнования всем католикам и христианам.

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"Миллионы людей в мире скорбят из-за трагического известия об уходе папы Франциска. Его жизнь была посвящена Богу, людям и Церкви", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, понтифик умел давать надежду, облегчать страдание через молитвы и помогать единству. Кроме того, он молился за мир в Украине и украинцев.

"Скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые возлагались на духовную поддержку папы Франциска. Вечная память!" – подытожил украинский президент.