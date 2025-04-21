"Молился за мир Украины и украинцев". Зеленский отреагировал на смерть папы римского
Президент Владимир Зеленский отреагировал на смерть папы римского Франциска 21 апреля. На странице в Instagram глава государства выразил соболезнования всем католикам и христианам.
"Миллионы людей в мире скорбят из-за трагического известия об уходе папы Франциска. Его жизнь была посвящена Богу, людям и Церкви", – говорится в сообщении.
По словам Зеленского, понтифик умел давать надежду, облегчать страдание через молитвы и помогать единству. Кроме того, он молился за мир в Украине и украинцев.
"Скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые возлагались на духовную поддержку папы Франциска. Вечная память!" – подытожил украинский президент.
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- В последний день своей жизни папа римский встретился с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. В пресс-службе Святого Престола тогда заявили, что встреча продолжалась несколько минут и стала возможностью обменяться пасхальными пожеланиями.
В Пасху, 20 апреля, Францисквысказался за мир в Украине, но в то же время не упомянул Россию и ее агрессию.
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