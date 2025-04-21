"Молився за мир України та українців". Зеленський відреагував на смерть папи римського
Президент Володимир Зеленський відреагував на смерть папи римського Франциска 21 квітня. На сторінці в Instagram глава держави висловив співчуття усім католикам та християнам.
"Мільйони людей у світі сумують через трагічну звістку про відхід папи Франциска. Його життя було присвячене Богу, людям і Церкві", – йдеться у повідомленні.
За словами Зеленського, понтифік умів давати надію, полегшувати страждання через молитви й допомагати єдності. Крім того, він молився за мир в Україні та українців.
"Сумуємо разом з католиками й усіма християнами, які покладались на духовну підтримку папи Франциска. Вічна памʼять!" – підсумував український президент.
- Взимку 2025 року у папи римського виявили двосторонню пневмонію. 22 лютого стан Франциска оцінювався як критичний.
- В останній день свого життя папа римський зустрівся з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом. У пресслужбі Святого Престолу тоді заявили, що зустріч тривала кілька хвилин і стала нагодою обмінятися великодніми побажаннями.
У Великдень, 20 квітня, Францисквисловився за мир в Україні, але водночас не згадав Росію та її агресію.
- 21 квітня кардинал Кевін Фаррелл заявив, що о 07:35 папа помер.