"Молився за мир України та українців". Зеленський відреагував на смерть папи римського

Український президент заявив, що Україна сумує разом з католиками й усіма християнами, які покладались на духовну підтримку Франциска

Папа римський Франциск та Володимир Зеленський (Фото: Instagram/zelenskyy_official)

Президент Володимир Зеленський відреагував на смерть папи римського Франциска 21 квітня. На сторінці в Instagram глава держави висловив співчуття усім католикам та християнам.

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"Мільйони людей у світі сумують через трагічну звістку про відхід папи Франциска. Його життя було присвячене Богу, людям і Церкві", – йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, понтифік умів давати надію, полегшувати страждання через молитви й допомагати єдності. Крім того, він молився за мир в Україні та українців.

"Сумуємо разом з католиками й усіма християнами, які покладались на духовну підтримку папи Франциска. Вічна памʼять!" – підсумував український президент.