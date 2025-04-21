La Repubblica: Причиною смерті папи римського Франциска міг стати інсульт
Папа римський Франциск (Фото: Ettore Ferrari/EPA)

Смерть папи римського Франциска стала наслідком проблем з головним мозком. Про це повідомила італійська газета La Repubblica із посиланням на співробітників римської лікарні Джемеллі.

Співрозмовники розповіли, що духовний лідер католицької церкви "помер мирно". Вони додали, що смерть наступила через проблеми з мозком. Лікарі вважають, що, це, ймовірно, був інсульт.

Медики не побачили жодного зв'язку, принаймні очевидного, з респіраторними проблемами, що призвели до госпіталізації папи римського в лютому.

Італійське агентство ANSA з посиланням на неназваних співрозмовників також повідомило, що причиною смерті папи римського став крововилив у мозок. Смерть настала раптово вранці о 07:35 і не була пов'язана безпосередньо з патологіями органів дихання.

Франциск помер уранці у понеділок, 21 квітня. Він був 266-м главою Римсько-католицької церкви й обіймав цю посаду з 13 березня 2013 року.

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