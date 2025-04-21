La Repubblica: Причиною смерті папи римського Франциска міг стати інсульт

Папа римський Франциск помер у віці 88 років

Папа римський Франциск (Фото: Ettore Ferrari/EPA)

Смерть папи римського Франциска стала наслідком проблем з головним мозком. Про це повідомила італійська газета La Repubblica із посиланням на співробітників римської лікарні Джемеллі.

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Співрозмовники розповіли, що духовний лідер католицької церкви "помер мирно". Вони додали, що смерть наступила через проблеми з мозком. Лікарі вважають, що, це, ймовірно, був інсульт.

Медики не побачили жодного зв'язку, принаймні очевидного, з респіраторними проблемами, що призвели до госпіталізації папи римського в лютому.

Італійське агентство ANSA з посиланням на неназваних співрозмовників також повідомило, що причиною смерті папи римського став крововилив у мозок. Смерть настала раптово вранці о 07:35 і не була пов'язана безпосередньо з патологіями органів дихання.

Франциск помер уранці у понеділок, 21 квітня. Він був 266-м главою Римсько-католицької церкви й обіймав цю посаду з 13 березня 2013 року.