Папа римський Франциск несподівано з'явився на публіці вперше після виписки з лікарні – фото

Фото: Darek Delmanowicz / EPA

Папа римський Франциск вперше після виписки з лікарні з'явився на публіці, виїхавши на площу Святого Петра у Ватикані на колісному кріслі, аби привітати радісний натовп, передає агенція Reuters.

88-річний понтифік не з'являвся на публіці з 23 березня, коли він коротко привітався перед тим, як покинути лікарню Джемеллі у Римі після більш ніж п'яти тижнів лікування двосторонньої пневмонії. Це була найсерйозніша криза зі здоров'ям Франциска за 12 років його папства.

Без попереднього анонсу сановник з'явився на площі незадовго до полудня наприкінці меси з нагоди ювілейного року Католицької Церкви.

Підійшовши до головного вівтаря в яскравому сонячному світлі, Франциск помахав рукою натовпу, а потім коротко виступив.

"Щасливої неділі всім, – сказав папа кволим голосом, отримуючи кисень через маленький шланг під носом. – Дуже вам дякую".

Reuters зауважує, що голос понтифіка хоча й був слабким, але звучав сильніше, аніж під час виступу 23 березня, коли йому було важко говорити.

Фото: Darek Delmanowicz / EPA

Фото: GIUSEPPE LAMI / EPA

Фото: Darek Delmanowicz / EPA

Фото: Darek Delmanowicz / EPA

Ця недільна меса була частиною спеціального святкування на честь працівників охорони здоров'я і тих, хто хворіє. У письмовому посланні, яке згодом опублікував Ватикан, папа заявив, що під час перебування у лікарні він відчував "близькість Бога".

Водночас неясно, як часто Папа з'являтиметься на публіці у найближчий час, адже до Великодньої неділі (20 квітня) залишилося всього два тижні.

Лікарі виписали Франциску двомісячний період відпочинку у його резиденції в Ватикані, й Святий Престол видалив усі попередні зобов'язання з календаря папи.

Ватикан поки не повідомив, чи зможе понтифік очолити урочистості з нагоди Великодня, найважливішого свята християнського календаря.

Серед іншого, британський король Чарльз III, який наступного тижня прибуде до Італії з державним візитом, скасував заплановану зустріч з Франциском.