La Repubblica: Причиной смерти папы римского Франциска мог стать инсульт

Папа римский Франциск (Фото: Ettore Ferrari/EPA)

Смерть папы римского Франциска стала следствием проблем с головным мозгом. Об этом сообщила итальянская газета La Repubblica со ссылкой на сотрудников римской больницы Джемелли.

Собеседники рассказали, что духовный лидер католической церкви "умер мирно". Они добавили, что смерть наступила из-за проблем с мозгом. Врачи считают, что это, вероятно, был инсульт.

Медики не увидели никакой связи, по крайней мере очевидной, с респираторными проблемами, которые привели к госпитализации папы римского в феврале.

Итальянское агентство ANSA со ссылкой на неназванных собеседников также сообщило, что причиной смерти папы римского стало кровоизлияние в мозг. Смерть наступила внезапно утром в 07:35 и не была связана непосредственно с патологиями органов дыхания.

Франциск скончался утром в понедельник, 21 апреля. Он был 266-м главой Римско-католической церкви и занимал этот пост с 13 марта 2013 года.