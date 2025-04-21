Ватикан назвав причину смерті папи Франциска
Папа римський Франциск помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу. Про це повідомив інформаційний портал Святого Престолу Vatican News з посиланням на свідоцтво про смерть понтифіка.
"Мозковий інсульт, кома, незворотній серцево-судинний колапс. Такими є причини смерті папи Франциска, яка настала сьогодні, 21 квітня 2025 р., о 7.35 ранку в його помешканні в "Домі святої Марти" у Ватикані", – йдеться у тексті.
Такий висновок у свідоцтві про смерть папи зробив професор Андреа Арканджелі, голова Дирекції охорони здоров'я та гігієни держави-міста Ватикану.
Лікар зазначив, що Франциск страждав після попереднього епізоду гострої дихальної недостатності при двосторонній мультимікробній пневмонії, множинних бронхоектазів, артеріальної гіпертензії та цукрового діабету II типу.
Смерть понтифіка була констатована за допомогою електрокардіографічного моніторингу.
- Франциск помер уранці у понеділок, 21 квітня. За майже місяць до цього папу виписали з лікарні після важкого лікування двосторонньої пневмонії. Він був 266-м главою Римо-католицької церкви й обіймав цю посаду з 13 березня 2013 року.
- Після повномасштабного вторгнення РФ понтифік "прославився" скандальними заявами щодо війни: зокрема, називав українців та росіян "двоюрідними братами", які "мають порозумітися". Також він критикував заборону Московського патріархату. Під час своєї Великодньої промови 20 квітня Франциск висловився за мир
в Україні, але водночас не згадав Росію та її агресію.
- Світові лідери висловили співчуття щодо смерті папи, зокрема, заяву зробив і президент Зеленський, зазначивши, що Франциск "молився за мир в Україні та українців". Президент США Трамп повідомив, що разом з першою леді Меланією відвідає похорон понтифіка.