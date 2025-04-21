Ватикан назвав причину смерті папи Франциска

Папа римський Франциск під час Великодня 2025 року (Фото: ANGELO CARCONI / EPA)

Папа римський Франциск помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу. Про це повідомив інформаційний портал Святого Престолу Vatican News з посиланням на свідоцтво про смерть понтифіка.

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"Мозковий інсульт, кома, незворотній серцево-судинний колапс. Такими є причини смерті папи Франциска, яка настала сьогодні, 21 квітня 2025 р., о 7.35 ранку в його помешканні в "Домі святої Марти" у Ватикані", – йдеться у тексті.

Такий висновок у свідоцтві про смерть папи зробив професор Андреа Арканджелі, голова Дирекції охорони здоров'я та гігієни держави-міста Ватикану.

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Лікар зазначив, що Франциск страждав після попереднього епізоду гострої дихальної недостатності при двосторонній мультимікробній пневмонії, множинних бронхоектазів, артеріальної гіпертензії та цукрового діабету II типу.

Смерть понтифіка була констатована за допомогою електрокардіографічного моніторингу.