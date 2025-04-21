Трамп разом з першою леді поїде на похорони папи римського Франциска

Президент США був не впевнений, чи зробить це

Дональд і Меланія Трамп під час Національного молебну у Вашингтоні у січні 2025 року (Ілюстративне фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією відвідає похорон папи римського Франциска у Римі. Такий допис голова американської держави опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

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"Меланія і я поїдемо на похорон Папи Франциска до Рима. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб бути там!" – написав Трамп.

Раніше президент США був не впевненим, чи візьме участь у похороні понтифіка. Точна дата поховання поки що невідома.

До цього політик наказав приспустити прапори у пам'ять про Франциска. До того ж президент США, якого папа критикував за утиски мігрантів, заявив, що погоджується з його посланням про толерантність.

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