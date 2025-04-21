Трамп разом з першою леді поїде на похорони папи римського Франциска
Президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією відвідає похорон папи римського Франциска у Римі. Такий допис голова американської держави опублікував у своїй соцмережі Truth Social.
"Меланія і я поїдемо на похорон Папи Франциска до Рима. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб бути там!" – написав Трамп.
Раніше президент США був не впевненим, чи візьме участь у похороні понтифіка. Точна дата поховання поки що невідома.
До цього політик наказав приспустити прапори у пам'ять про Франциска. До того ж президент США, якого папа критикував за утиски мігрантів, заявив, що погоджується з його посланням про толерантність.
- Франциск помер уранці у понеділок, 21 квітня. За майже місяць до цього папу виписали з лікарні після важкого лікування двосторонньої пневмонії. Він був 266-м главою Римо-католицької церкви й обіймав цю посаду з 13 березня 2013 року. Ватикан повідомив, що Франциск помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.
- Після повномасштабного вторгнення РФ понтифік "прославився" скандальними заявами щодо війни: зокрема, називав українців та росіян "двоюрідними братами", які "мають порозумітися". Також він критикував заборону Московського патріархату. Під час своєї Великодньої промови 20 квітня Франциск висловився за мир
в Україні, але водночас не згадав Росію та її агресію.
- Світові лідери висловили співчуття щодо смерті папи, зокрема, заяву зробив і президент Зеленський, зазначивши, що Франциск "молився за мир в Україні та українців".