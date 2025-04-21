Трамп не впевнений, чи поїде у Ватикан на похорон папи римського

Папа римський Франциск (Фото: Abir Sultan/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не впевнений, чи візьме участь у похороні папи римського Франциска на площі Святого Петра у Ватикані. Про це американський президент повідомив журналістам вранці у понеділок під час великоднього заходу у Білому домі, передає CNN.

"Я ще не знаю. Ми будемо проінформовані про це прямо зараз", – сказав Трамп.

Відповідаючи на запитання, чи хоче він поїхати на похорон, Трамп відповів: "Ну, я не знаю. Я просто повинен подивитися на час. Ми щойно приспустили прапори".

Раніше в понеділок Трамп наказав приспустити прапори у пам'ять про папу римського. Крім того, американський президент, якого Франциск критикував за утиски мігрантів, заявив, що погоджується з посланням про толерантність.

Коментуючи спадок папи римського, американський президент сказав: "Він дуже хороша людина, яка любила світ. І особливо він любив людей, яким було важко. І це добре для мене".

Папа римський Франциск помер вранці 21 квітня. Про його смерть повідомив кардинал Кевін Фаррелл.

Світові лідери висловили співчуття, з-поміж яких і Володимир Зеленський.

Газета La Repubblica писала, що причиною смерті Франциска міг стати інсульт.