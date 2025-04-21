Журнал TIME присвятив папі Франциску обкладинку – фото

Портрет папи римського Франциска (Фото: ЕРА / ABIR SULTAN)

Відомий американський журнал TIME присвятив обкладинку нового випуску папі римському Франциску, який помер у Великодній понеділок у віці 88 років.

"Папа Франциск, реформаторський римо-католицький лідер, чиє папство ознаменувалося низкою нововведень, помер на 89-му році життя", – йдеться у дописі з презентацією обкладинки.

Фото: TIME Magazine/Х

Папа римський помер 21 квітня, о 07:35. Про його смерть повідомив кардинал Кевін Фаррелл. З лютого Франциск хворів на двосторонню пневмонію й був госпіталізований, хоча зараз низка західних медіа, зокрема Le Repubblica пишуть, що понтифік міг піти з життя через інсульт.

Світові лідери висловили співчуття, з-поміж яких і Володимир Зеленський.

"Сумуємо разом з католиками й усіма християнами, які покладались на духовну підтримку папи Франциска. Вічна памʼять!" – написав український президент.

В останній день свого життя папа римський зустрівся з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом. У пресслужбі Святого Престолу тоді заявили, що зустріч тривала кілька хвилин і стала нагодою обмінятися великодніми побажаннями.

У Великдень, 20 квітня, Франциск висловився за мир в Україні, але водночас не згадав Росію та її агресію.