Журнал TIME посвятил папе Франциску обложку – фото
Известный американский журнал TIME посвятил обложку нового выпуска папе римскому Франциску, умершему в Пасхальный понедельник в возрасте 88 лет.
"Папа Франциск, реформаторский римско-католический лидер, чье папство ознаменовалось рядом нововведений, умер на 89-м году жизни", – говорится в сообщении с презентацией обложки.
Папа римский скончался 21 апреля, в 07:35. О его смерти сообщил кардинал Кевин Фаррелл. С февраля Франциск болел двусторонней пневмонией и был госпитализирован, хотя сейчас ряд западных медиа, в частности Le Repubblica пишут, что понтифик мог уйти из жизни из-за инсульта.
Мировые лидеры выразили соболезнования, среди которых и Владимир Зеленский.
"Скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые возлагались на духовную поддержку папы Франциска. Вечная память!" – написал украинский президент.
- В последний день своей жизни папа римский встретился с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. В пресс-службе Святого Престола тогда заявили, что встреча продолжалась несколько минут и стала возможностью обменяться пасхальными пожеланиями.
В Пасху, 20 апреля, Францисквысказался за мир в Украине, но в то же время не упомянул Россию и ее агрессию.