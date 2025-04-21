Журнал TIME посвятил папе Франциску обложку – фото

Портрет папы римского Франциска (Фото: ЕРА / ABIR SULTAN)

Известный американский журнал TIME посвятил обложку нового выпуска папе римскому Франциску, умершему в Пасхальный понедельник в возрасте 88 лет.

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"Папа Франциск, реформаторский римско-католический лидер, чье папство ознаменовалось рядом нововведений, умер на 89-м году жизни", – говорится в сообщении с презентацией обложки.

Фото: TIME Magazine/Х

Папа римский скончался 21 апреля, в 07:35. О его смерти сообщил кардинал Кевин Фаррелл. С февраля Франциск болел двусторонней пневмонией и был госпитализирован, хотя сейчас ряд западных медиа, в частности Le Repubblica пишут, что понтифик мог уйти из жизни из-за инсульта.

Мировые лидеры выразили соболезнования, среди которых и Владимир Зеленский.

"Скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые возлагались на духовную поддержку папы Франциска. Вечная память!" – написал украинский президент.

В последний день своей жизни папа римский встретился с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. В пресс-службе Святого Престола тогда заявили, что встреча продолжалась несколько минут и стала возможностью обменяться пасхальными пожеланиями.

В Пасху, 20 апреля, Франциск высказался за мир в Украине, но в то же время не упомянул Россию и ее агрессию.