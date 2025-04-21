Трамп не уверен, поедет ли в Ватикан на похороны папы римского

Папа римский Франциск (Фото: Abir Sultan/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не уверен, примет ли участие в похоронах папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане. Об этом американский президент сообщил журналистам утром в понедельник во время пасхального мероприятия в Белом доме, передает CNN.

"Я еще не знаю. Мы будем проинформированы об этом прямо сейчас", – сказал Трамп.

Отвечая на вопрос, хочет ли он поехать на похороны, Трамп ответил: "Ну, я не знаю. Я просто должен посмотреть на время. Мы только что приспустили флаги".

Ранее в понедельник Трамп приказал приспустить флаги в память о папе римском. Кроме того, американский президент, которого Франциск критиковал за притеснения мигрантов, заявил, что согласен с посланием о толерантности.

Комментируя наследие папы римского, американский президент сказал: "Он очень хороший человек, который любил мир. И особенно он любил людей, которым было тяжело. И это хорошо для меня".

Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля. О его смерти сообщил кардинал Кевин Фаррелл.

Мировые лидеры выразили соболезнования, среди которых и Владимир Зеленский.

Газета La Repubblica писала, что причиной смерти Франциска мог стать инсульт.