Трамп приказал приспустить флаги во всей Америке в память о папе Франциске

Президент распорядился приспустить флаги во всех государственных зданиях, военных постах, а также на кораблях федерального правительства

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп приказал государственным учреждениям во всей стране приспустить флаги в память о папе римском Франциске. Об этом пишет Rapid Response при администрации Трампа.

Американский президент распорядился приспустить флаги "на Белом доме, на всех общественных зданиях и территориях, на всех военных постах и военно-морских станциях, а также на всех военно-морских судах федерального правительства в округе Колумбия и на всей территории Соединенных Штатов, их территориях и владениях".

"Я также распоряжаюсь приспустить флаг на такой же срок на всех посольствах, представительствах, консульствах и других учреждениях Соединенных Штатов за рубежом, включая все военные объекты, корабля и станции", – говорится в сообщении.

Папа римский скончался 21 апреля, в 07:35. О его смерти сообщил кардинал Кевин Фаррелл. С февраля Франциск болел двусторонней пневмонией и был госпитализирован, хотя сейчас ряд западных медиа, в частности Le Repubblica пишут, что понтифик мог уйти из жизни из-за инсульта.