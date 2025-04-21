Трамп наказав приспустити прапори в усій Америці у пам'ять про папу Франциска

Президент розпорядився приспустити прапори у всіх державних будівлях, військових постах, а також на кораблях федерального уряду

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп наказав державним установам в усій країні приспустити прапори у пам'ять про папу римського Франциска. Про це пише Rapid Response при адміністрації Трампа.

Американський президент розпорядився приспустити прапори "на Білому домі та на всіх громадських будівлях і територіях, на всіх військових постах і військово-морських станціях, а також на всіх військово-морських суднах федерального уряду в окрузі Колумбія та на всій території Сполучених Штатів, їхніх територіях і володіннях до заходу сонця, в день поховання".

"Я також розпоряджаюся приспустити прапор на такий самий термін на всіх посольствах, представництвах, консульствах та інших установах Сполучених Штатів за кордоном, включно з усіма військовими об’єктами, кораблями та станціями", – йдеться у повідомленні.

Папа римський помер 21 квітня, о 07:35. Про його смерть повідомив кардинал Кевін Фаррелл. З лютого Франциск хворів на двосторонню пневмонію й був госпіталізований, хоча зараз низка західних медіа, зокрема Le Repubblica пишуть, що понтифік міг піти з життя через інсульт.