Трамп вместе с первой леди поедет на похороны папы римского Франциска
Президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией посетит похороны папы римского Франциска в Рим. Такое сообщение глава американского государства опубликовал в своей соцсети Truth Social.
"Мелания и я поедем на похороны Папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем, чтобы быть там!" – написал Трамп.
Ранее президент США был не уверен, примет ли участие в похоронах понтифика. Точная дата погребения пока неизвестна.
До этого политик приказал приспустить флаги в память о Франциске. К тому же президент США, которого папа критиковал за притеснения мигрантов, заявил, что согласен с его посланием о толерантности.
- Франциск скончался утром в понедельник, 21 апреля. За почти месяц до этого папу выписали из больницы после тяжелого лечения двусторонней пневмонии. Он был 266-м главой Римо-католической церкви и занимал этот пост с 13 марта 2013 года. Ватикан сообщил, что Франциск умер от инсульта и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.
- После полномасштабного вторжения РФ понтифик "прославился" скандальными заявлениями по поводу войны: в частности, называл украинцев и россиян "двоюродными братьями", которые "должны найти общий язык". Также он критиковал запрет Московского патриархата. Во время Пасхальной речи 20 апреля Франциск высказался за мир
в Украине, но в то же время не упомянул Россию и ее агрессию.
- Мировые лидеры выразили соболезнования по поводу смерти папы, в частности, заявление сделал и президент Зеленский, отметив, что Франциск "молился за мир в Украине и украинцев".