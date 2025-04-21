Трамп вместе с первой леди поедет на похороны папы римского Франциска

Президент США был не уверен, сделает ли это

Дональд и Мелания Трамп во время Национального молебна в Вашингтоне в январе 2025 года (Иллюстративное фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией посетит похороны папы римского Франциска в Рим. Такое сообщение глава американского государства опубликовал в своей соцсети Truth Social.

"Мелания и я поедем на похороны Папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем, чтобы быть там!" – написал Трамп.

Ранее президент США был не уверен, примет ли участие в похоронах понтифика. Точная дата погребения пока неизвестна.

До этого политик приказал приспустить флаги в память о Франциске. К тому же президент США, которого папа критиковал за притеснения мигрантов, заявил, что согласен с его посланием о толерантности.

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