Новый папа римский официально взойдет на престол 18 мая
Новый папа римский Лев XIV будет официально провозглашен на своем посту 18 мая на мессе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Ватикана.
Первая общая аудиенция папы римского состоится 21 мая.
Во время выступления в Сикстинской капелле перед кардиналами 9 мая Лев XIV заявил, что его избрание стало одновременно тяжким крестом и благословением. Он признал большую ответственность, которая теперь на него возложена.
"Вы призвали меня нести этот крест и получить благословение на эту миссию, и я знаю, что могу положиться на каждого из вас. Что вы пойдете со мной вместе, пока мы как церковь, как сообщество, как друзья Иисуса, как верующие, продолжаем возвещать благую весть, возвещать Евангелие", – сказал он.
- Папа Франциск скончался утром в понедельник, 21 апреля. Почти за месяц до этого папу выписали из больницы после тяжелого лечения двусторонней пневмонии. Он был 266-м главой Римско-католической церкви и занимал этот пост с 13 марта 2013 года.
- 8 мая преемником папы Франциска был избран кардинал Роберт Френсис Превост из США, он принял имя папы Льва XIV. Трамп и Зеленский, а также другие мировые лидеры, поздравили нового папу с избранием.