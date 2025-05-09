Новый папа римский официально взойдет на престол 18 мая

Во время первой мессы он назвал свое избрание и благословением, и тяжким крестом

Лев XIV (Фото: EPA/VATICAN MEDIA)

Новый папа римский Лев XIV будет официально провозглашен на своем посту 18 мая на мессе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Ватикана.

Первая общая аудиенция папы римского состоится 21 мая.

Во время выступления в Сикстинской капелле перед кардиналами 9 мая Лев XIV заявил, что его избрание стало одновременно тяжким крестом и благословением. Он признал большую ответственность, которая теперь на него возложена.

"Вы призвали меня нести этот крест и получить благословение на эту миссию, и я знаю, что могу положиться на каждого из вас. Что вы пойдете со мной вместе, пока мы как церковь, как сообщество, как друзья Иисуса, как верующие, продолжаем возвещать благую весть, возвещать Евангелие", – сказал он.