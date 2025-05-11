Новий папа римський назвав війну проти України "справжнім імперіалістичним вторгненням"
Папа римський Лев XIV (Фото: ЕРА/Прессслужба Ватикана)

Папа римський Лев XIV в інтерв'ю перуанському Semanario Expresión назвав російсько-українську війну "справжнім імперіалістичним вторгненням" і "дуже серйозною проблемою, яка зачіпає увесь світ".

"З мого погляду, це справжнє імперіалістичне вторгнення, де Росія хоче завоювати територію з міркувань сили й власної переваги через її стратегічне розташування, а також через велику цінність того, що Україна має для Росії в культурному, історичному і промисловому плані", – сказав він.

Понтифік додав, що в Україні відбуваються злочини проти людяності, і це "вже давно доведено".

"Ми повинні молитися Богу за мир, але я думаю, що ми також повинні бути яснішими. Навіть деякі політики в нашій країні не хочуть визнавати жахи цієї війни та зло, яке чинить Росія всіма своїми діями там, в Україні", – сказав Лев XIV.

За словами папи римського, "всі ми повинні багато наполягати на просуванні миру, на тому, щоб скласти зброю".

"Сьогодні ми вже не можемо вдаватися до зброї для розв'язання проблем. І ми повинні шукати інші методи, і дай Боже, щоб, принаймні на цей час, була пауза в усьому цьому насильстві, чи то через Страсні тижні, чи то через те, що так багато невинних людей гине, гине через цю несправедливу агресію", – підсумував він.

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