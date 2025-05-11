Новий папа римський назвав війну проти України "справжнім імперіалістичним вторгненням"

За словами понтифіка, Росія чинить в Україні злочини проти людяності. Водночас він вважає, що обидві країни мають скласти зброю

Папа римський Лев XIV (Фото: ЕРА/Прессслужба Ватикана)

Папа римський Лев XIV в інтерв'ю перуанському Semanario Expresión назвав російсько-українську війну "справжнім імперіалістичним вторгненням" і "дуже серйозною проблемою, яка зачіпає увесь світ".

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"З мого погляду, це справжнє імперіалістичне вторгнення, де Росія хоче завоювати територію з міркувань сили й власної переваги через її стратегічне розташування, а також через велику цінність того, що Україна має для Росії в культурному, історичному і промисловому плані", – сказав він.

Понтифік додав, що в Україні відбуваються злочини проти людяності, і це "вже давно доведено".

"Ми повинні молитися Богу за мир, але я думаю, що ми також повинні бути яснішими. Навіть деякі політики в нашій країні не хочуть визнавати жахи цієї війни та зло, яке чинить Росія всіма своїми діями там, в Україні", – сказав Лев XIV.

За словами папи римського, "всі ми повинні багато наполягати на просуванні миру, на тому, щоб скласти зброю".

"Сьогодні ми вже не можемо вдаватися до зброї для розв'язання проблем. І ми повинні шукати інші методи, і дай Боже, щоб, принаймні на цей час, була пауза в усьому цьому насильстві, чи то через Страсні тижні, чи то через те, що так багато невинних людей гине, гине через цю несправедливу агресію", – підсумував він.

Папа Франциск помер у понеділок, 21 квітня. Майже за місяць до цього папу виписали з лікарні після тяжкого лікування двосторонньої пневмонії. Він був 266-м главою Римо-католицької церкви й обіймав цю посаду з 13 березня 2013 року.

8 травня наступником папи Франциска був обраний кардинал Роберт Френсіс Превост із США, він прийняв ім'я папи Лева XIV. Трамп і Зеленський, а також інші світові лідери привітали нового папу з обранням.

Лева XIV буде офіційно проголошено папою римським 18 травня на месі.