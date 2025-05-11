Трамп на фоне заявления Путина о Стамбуле заявил о "большом дне для России и Украины"

Американский президент заявил, что в вопросе России и Украины у него впереди "большая неделя"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги предыдущих суток, назвав это "потенциально большим днем для Украины и России" – когда "коалиция желающих" и Киев в очередной раз призвали Москву к 30-дневному прекращению огня, а диктатор Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта бесконечная "кровавая баня", как мы надеемся, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший МИР", – говорится в сообщении Трампа в соцсетях.

Американский президент добавил, что продолжит работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет.

"Впереди большая неделя", – подытожил Трамп.