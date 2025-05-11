Трамп на фоне заявления Путина о Стамбуле заявил о "большом дне для России и Украины"
Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги предыдущих суток, назвав это "потенциально большим днем для Украины и России" – когда "коалиция желающих" и Киев в очередной раз призвали Москву к 30-дневному прекращению огня, а диктатор Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая.
"Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта бесконечная "кровавая баня", как мы надеемся, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший МИР", – говорится в сообщении Трампа в соцсетях.
Американский президент добавил, что продолжит работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет.
"Впереди большая неделя", – подытожил Трамп.
- 10 мая 2025 года президент Франции Макрон, премьер Британии Стармер, его польский коллега Туск и канцлер Германии Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих", в которую входят более 30 стран.
- В тот же день президент Зеленский и партнеры провели телефонный разговор с президентом США Трампом: Украина и все союзники предлагают России 30-дневное прекращение огня с 12 мая.
- На ночной пресс-конференции в Кремле Путин предложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий.