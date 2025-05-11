Трамп заявил о "большом прогрессе" в отношениях с Китаем после переговоров в Женеве

10 мая в швейцарской Женеве состоялись переговоры американской и китайской делегаций по торговым отношениям

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении "большого прогресса" в отношениях с Китаем после того, как американские и китайские команды провели переговоры в Женеве 10 мая. Соответствующее сообщение он опубликовал в Truth Social.

"Очень хорошая встреча сегодня с Китаем в Швейцарии. Многое обсудили, о многом договорились. Полная перезагрузка была достигнута в дружеской, но конструктивной манере. Достигнут большой прогресс", – говорится в сообщении.

Также, по словам Трампа, "для блага обеих стран" США стремятся добиться открытия китайского рынка для американского бизнеса.

Женевские переговоры с американской стороны возглавляет министр финансов Скотт Бессент, с китайской – вице-премьер Госсовета Хэ Лифен.

Это были первые официальные переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира после начала торговой войны, в которой Трамп ввел против Китая пошлину в размере 145%, а Китай ответил 125%-й пошлиной на многие американские товары.

В начале апреля 2025 года Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин в пределах 10-50%. Получив запросы на переговоры от более чем 75 стран, США приостановили их действие на 90 дней (для большинства стран будет применяться пошлина в 10%).

Для Китая, ответившего повышением на повышение, ставка "взаимной" пошлины выросла до 125% (а вместе с предыдущими пошлинами – 145%).

9 мая Трамп заявил, что готов снизить пошлины против Китая до 80%.