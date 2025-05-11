Трамп заявив про "великий прогрес" у відносинах із Китаєм після переговорів у Женеві

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення "великого прогресу" у відносинах з Китаєм після того, як американські та китайські команди провели переговори у Женеві 10 травня. Відповідний допис він опублікував у Truth Social.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Дуже гарна зустріч сьогодні з Китаєм у Швейцарії. Багато чого обговорили, багато про що домовилися. Повне перезавантаження було досягнуто у дружній, але конструктивній манері. Досягнуто великого прогресу", – йдеться у повідомленні.

Також, за словами Трампа, "для блага обох країн" США прагнуть домогтися відкриття китайського ринку для американського бізнесу.

Женевські переговори з американського боку очолює міністр фінансів Скотт Бессент, з китайського – віцепрем’єр Держради Хе Ліфен.

Це були перші офіційні переговори між двома найбільшими економіками світу після початку торгівельної війни, в якій Трамп ввів проти Китаю мито в розмірі 145%, а Китай відповів 125%-им митом на багато американських товарів.

На початку квітня 2025 року Трамп оголосив про запровадження "взаємних" мит у межах 10-50%. Отримавши запити на переговори від понад 75 країн, США призупинили їх дію на 90 днів (для більшості країн застосовуватиметься мито в 10%).

Для Китаю, який відповів підвищенням на підвищення, ставка "взаємного" мита зросла до 125% (а разом із попередніми митами – 145%).

9 травня Трамп заявив, що готовий знизити мита проти Китаю до 80%.