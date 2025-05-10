Президент Франції та інші члени "коаліції охочих" прибули до Києва

Представники "коаліції охочих" у Києві (Фото: ОП)

До Києва 10 травня прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністри Польщі та Великої Британії ДональдТуск і Кір Стармер, а також новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Європейських лідерів на вокзалі зустріли голова ОП та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Раді вітати "коаліцію охочих" в Україні", – написав Єрмак.

We are pleased to welcome the Coalition of the Willing to Ukraine.



President of France @EmmanuelMacron, German Federal Chancellor @_FriedrichMerz, and the Prime Ministers of the United Kingdom and Poland – @Keir_Starmer and @donaldtusk – have already arrived. pic.twitter.com/krHk9oTDyh — Andriy Yermak (@AndriyYermak) May 10, 2025

9 травня президент Володимир Зеленський анонсував зустріч із головами країн "коаліції охочих", члени якої планують розмістити військові контингенти в Україні після досягнення перемир'я.

Напередодні ввечері Макрон в соцмережі опублікував фото з трьома європейськими лідерами з підписом "Дорогою до Києва. Для України, для Європи".

En route pour Kyiv.

Pour l’Ukraine, pour l’Europe.



On our way to Kyiv.

For Ukraine, for Europe.



Auf dem Weg nach Kyjiw.

Für die Ukraine, für Europa.



W drodze do Kijowa.

Dla Ukrainy, dla Europy. pic.twitter.com/a6zxOYRR0B — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 9, 2025

Після прибуття до Києва Макрон також звернувся до українців із трьома меседжами про мир, суверенітет та майбутнє.

Він зазначив, що справедливий і тривалий мир починається з повного та безумовного припинення вогню. Україна прийняла пропозицію про 30-денне перемир'я ще 11 березня.

"Якщо Москва і далі блокуватиме, ми посилимо тиск, як європейці та у тісній координації зі Сполученими Штатами", – зазначив Макрон.

Він також заявив, що мирна угода має гарантувати безпеку суверенітету України. Над цим європейські представники працювали на зустрічах у Парижі та Лондоні, а сьогодні працюватимуть у Києві.

"Україна бореться за свій народ, але також і за європейський ідеал, у який ми віримо. Вільна, сильна, процвітаюча та європейська Україна – це наш горизонт", – резюмував президент Франції.