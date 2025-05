Президент Франції та інші члени "коаліції охочих" прибули до Києва

До Києва 10 травня прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністри Польщі та Великої Британії ДональдТуск і Кір Стармер, а також новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Європейських лідерів на вокзалі зустріли голова ОП та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Раді вітати "коаліцію охочих" в Україні", – написав Єрмак.

We are pleased to welcome the Coalition of the Willing to Ukraine.



