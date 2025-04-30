The Times: Європі буде важко зібрати 25 000 миротворців для відправлення в Україну

Міністерка оборони Литви назвала це слабкістю на тлі 800 000 військових, які є у Росії

Армія країн НАТО (Ілюстративне фото: x.com/NATO)

Європі буде важко зібрати 25 000 військовослужбовців для участі в "силах стримування" в Україні. Армії країн недоукомплектовані та недофінансовані, повідомляє The Times із посиланням на неназваних співрозмовників.

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Згідно з отриманими даними, начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін нібито запитав своїх колег на континенті, чи можуть вони сформувати сили чисельністю 64 000 осіб для відправлення до України у разі мирної угоди.

На зустрічі, яка відбулася на початку квітня, він сказав, що Британія готова відправити до 10 000 військовослужбовців. Однак на наступних зустрічах міністри оборони з усієї Європи заявили, що нібито немає "жодних шансів" досягти цієї кількості, і що навіть 25 000 військовослужбовців були б "поштовхом для спільних зусиль", зазначив співрозмовник, знайомий з перебігом переговорів у Брюсселі.

Повідомляється, що міністри оборони висловили занепокоєння щодо амбіцій Британії створити 64-тисячний контингент на засіданні "коаліції охочих" 10 квітня. Вони висловили свої сумніви голові британського Міноборони Джону Гілі та зазначили, що сили такого розміру потребуватимуть загалом 256 000 військовослужбовців на місцях протягом двох років, з урахуванням ротації.

Водночас, як зазначив співрозмовник, міністерка оборони Литви Довіле Шакаліене назвала це слабкістю з боку Європи.

"Росія має 800 000 [військовослужбовців]. Дозвольте мені сказати вам, що якщо ми не можемо зібрати навіть 64 000, це не виглядає слабко – це і є слабкість", – цитує її неназваний співрозмовник.

Один з учасників обговорень, як повідомляється, зазначив, що було б легше спрямувати спецпідрозділи в рамках миротворчої місії, оскільки це не вимагало б схвалення парламенту всередині країни.

Інформатор також повідомив, що Естонія та Фінляндія були стурбовані тим, що будь-яке розгортання "розмиє" їхню власну прикордонну оборону, а Польща, Іспанія та Італія чітко дали зрозуміти, що не спрямовуватимуть жодних солдатів.

Франція, за словами співрозмовника, готова надати таку саму кількість військових, як і Британія – від 5000 до 10 000.

Інший співрозмовник зазначив, що Фінляндія та Німеччина загалом також виступають проти відправлення наземних військ. Сама британська армія, за його словами, також постійно скорочується і страждає від нестачі артилерії та проблем із засобами забезпечення.