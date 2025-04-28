У Британії побоюються, що Росія звинуватить миротворців в Україні у порушенні прав людини

Міністр оборони переконаний, що дотримання ЄКПЛ не завадить миротворцям досягти цілей в Україні

Джон Гілі (Фото: x.com/JohnHealey_MP)

Британські миротворці, відправлені в Україну, можуть зазнати судового переслідування відповідно до законів про права людини. Глава Міноборони Великої Британії Джон Гілі відхилив заклик відступити від Європейської конвенції з прав людини, повідомляє The Telegraph.

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Газета ознайомилася з листом британського міністра оборони, який той направив у відповідь на лист тіньового міністра оборони країни Джеймса Картліджа.

У своєму листі Картлідж просив Гілі розглянути можливість відступу від ЄКПЛ для миротворчих військ. За його словами, Росія може використати Європейський суд з прав людини як "зброю" і в майбутньому розглядати справи щодо порушення прав людини щодо миротворців.

Гілі, за інформацією газети, відхилив заклик і зазначив, що дотримання конвенції не завадить Британії досягти мети.

"Ми очікуємо від нашого персоналу найвищих стандартів і справедливо закликаємо їх до відповідальності, якщо вони не виправдовують цих очікувань. Коли Велика Британія вдається до військових дій, вона повністю дотримується британського і міжнародного права. Ми належно врахуємо положення ЄКПЛ в процесі розробки деталей коаліції з добровільного розгортання", – написав Гілі.

Він підтвердив, що британські миротворці не братимуть участі у бойових діях в Україні. Замість цього, за його словами, вони зосередяться на відновленні сучасних і боєздатних збройних сил України, щоб стримувати агресію Росії.

Зазначається, що слова глави британського Міноборони підтвердили припущення про те, що амбіції щодо "коаліції охочих" були пом'якшені. Очікується, що британські миротворці можуть бути розміщені на заході України, далеко від фронту.

Картлідж заявив, що "розчарований" тим, що уряд "не допустив можливість відступу від ЄКПЛ".

"Під час попередніх операцій наш персонал піддавався сотням прикрих позовів, і ми знаємо, що російські громадяни вміло використовують правове поле в наших судах. Навіть якщо амбіції прем'єр-міністра щодо будь-якого розгортання військ явно стрималися, важко повірити, що суттєва британська присутність в Україні не спричинила б потенційних загроз будь-якого роду", – сказав він.